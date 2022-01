Covid oggi Toscana, 9.713 contagi e 36 morti: bollettino 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.713 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 36 morti. I nuovi casi (4.017 confermati con tampone molecolare e 5.696 da test rapido antigenico) portano a 726.793 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono l’1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3% e raggiungono quota 557.486 (76,7% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 18.108 tamponi molecolari e 50.768 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 13.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.713 ida coronavirus in, 292022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 36. I nuovi casi (4.017 confermati con tampone molecolare e 5.696 da test rapido antigenico) portano a 726.793 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono l’1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3% e raggiungono quota 557.486 (76,7% dei casi totali).sono stati eseguiti 18.108 tamponi molecolari e 50.768 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 13.825 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è ...

Advertising

bambinogesu : Superato oggi per la prima volta il numero complessivo di 80 pazienti ricoverati con Covid-19 al Bambino Gesù. Si t… - Adnkronos : #Omicron2, trovata in 9 Regioni italiane. #ultimora - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - ArtuSanit : RT @CecconiAndrea99: Il plaxovid farmaco che un dottore diede ad un mio amico l'anno scorso, è stato approvato da ema. L'anno scorso non f… - AndreaRovigatti : RT @SilvestriMd: L'aggiornamento di oggi del SISMG suggerisce una excess mortality (red) intermedia tra 2016/7 e 2020/21. Da questo quadr… -