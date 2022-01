Covid oggi Sicilia, 7.369 contagi e 47 morti: bollettino 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.369 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 47 morti nell’isola. Da ieri i pazienti dimessi o guariti sono 1.939. Nell’isola, attualmente, ci sono 237.407 – 5.691 in più rispetto a ieri – e di questi 1.476 sono ricoverati in regime ordinario, 144 in terapia intensiva, con 12 nuovi ingressi, e 235.787 in isolamento domiciliare. Il maggior numero di nuovi casi in provincia di Palermo, 1.602, poi Catania a 1.513 e Messina a 1.047. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.369 i nuovida Coronavirus, 292022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 47nell’isola. Da ieri i pazienti dimessi o guariti sono 1.939. Nell’isola, attualmente, ci sono 237.407 – 5.691 in più rispetto a ieri – e di questi 1.476 sono ricoverati in regime ordinario, 144 in terapia intensiva, con 12 nuovi ingressi, e 235.787 in isolamento domiciliare. Il maggior numero di nuovi casi in provincia di Palermo, 1.602, poi Catania a 1.513 e Messina a 1.047. L'articolo proviene da Italia Sera.

