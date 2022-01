Covid oggi Italia, 137.147 contagi e 377 morti: bollettino 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 137.147 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 377 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 999.490 tamponi con un tasso di positività al 13,7%. Calano terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi, 160 in meno da ieri. In Italia al momento ci sono 1.588 persone in rianimazione, mentre 19.936 sono i pazienti ricoverati nei reparti. Sono 10.821.375 i contagiati dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza, mentre le vittime salgono a 145.914. Sono 8.010.813 i guariti, 141.230 nelle ultime 24 ore. Ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 137.147 i nuovida Coronavirus in, 292022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 377. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 999.490 tamponi con un tasso di positività al 13,7%. Calano terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi, 160 in meno da ieri. Inal momento ci sono 1.588 persone in rianimazione, mentre 19.936 sono i pazienti ricoverati nei reparti. Sono 10.821.375 iati dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza, mentre le vittime salgono a 145.914. Sono 8.010.813 i guariti, 141.230 nelle ultime 24 ore. Ad ...

