Covid oggi Francia, 332mila contagi e 178 morti (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono 332mila i contagi da coronavirus in Francia oggi 29 gennaio 2022 secondo i numeri del bollettino. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332.398 casi Covid, in calo rispetto ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Sonoda coronavirus in29 gennaio 2022 secondo i numeri del bollettino. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332.398 casi, in calo rispetto ai ...

Advertising

bambinogesu : Superato oggi per la prima volta il numero complessivo di 80 pazienti ricoverati con Covid-19 al Bambino Gesù. Si t… - Adnkronos : #Omicron2, trovata in 9 Regioni italiane. #ultimora - Adnkronos : Covid, Iss: #novax tasso ricoveri in terapia intensiva 18-27 volte più alto. #ultimora - Pasteur01091499 : RT @LucioMalan: #Covid A un anno di distanza, con 127 milioni di dosi somministrate in più, oltre 6 milioni di immuni da guarigione in più,… - giuantvil : RT @LucioMalan: #Covid A un anno di distanza, con 127 milioni di dosi somministrate in più, oltre 6 milioni di immuni da guarigione in più,… -