Covid oggi Emilia Romagna, 15.023 contagi e 39 morti: bollettino 29 gennaio

(Adnkronos) – Sono 15.023 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 39 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 51.647 tamponi, di cui 20.829 molecolari e 30.818 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 29%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 146, uno in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.617, 6 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 378.395 persone. Da ieri sono guarite 15.831 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 15.019.

