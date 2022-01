Covid oggi Basilicata, 1.149 contagi e 4 morti: bollettino 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.149 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti, residenti ad Avigliano, Potenza, Nova Siri e Salandra. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.166 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono state registrate 871 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101, 3 in meno da ieri, di cui 5, uno in meno, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi, residenti in Basilicata, sono circa 18.300. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.149 i nuovida Coronavirus, 292022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4, residenti ad Avigliano, Potenza, Nova Siri e Salandra. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.166 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono state registrate 871 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 101, 3 in meno da ieri, di cui 5, uno in meno, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi, residenti in, sono circa 18.300. L'articolo proviene da Italia Sera.

