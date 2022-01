Covid | Lopalco precisa | ' Il termine endemia non significa malattia meno terribile'

Advertising

GiovaQuez : Lopalco: 'Con una buona dose di `mea culpa´, provo ad approfondire il concetto di endemia. Il termine non ha nulla… - EmMicucci : RT @GiovaQuez: Lopalco: 'Con una buona dose di `mea culpa´, provo ad approfondire il concetto di endemia. Il termine non ha nulla a che ved… - antoniogolfari : Perché io avevo capito diversamente Covid Italia, Lopalco ottimista: 'Virus sta diventando endemico' - antoniogolfari : Ah, davvero? #omicron - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lopalco

...- può poi presentare recrudescenze epidemiche tipicamente stagionali legati a diversi fattori, come affollamento nei luoghi chiusi e aumento dei contatti sociali'. Dire che Ilabbia ...: "Da fine gennaio situazione più tranquilla, siamo alla fine dell'ondata: nei vaccinati ormai è un virus endemico" 17 Gennaio 2022L'epidemiologo: "Il termine endemico non ha nulla a che vedere con la gravità di una patologia. Endemica è la meningite batterica, la sifilide, la malaria" ...Lo dice l’Istituto superiore di sanità, considerando le ultime due settimane dal 10 al 23 gennaio. E Lopalco avverte: «Endemico non significa innocuo, vaccinatevi» ...