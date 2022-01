Covid, le notizie. Bollettino: 137.147 casi e 377 morti, tasso di positività 13,7%. LIVE (Di sabato 29 gennaio 2022) Processati 999.490 tamponi. Calano terapie intensive (-42) e ricoveri (-160). Iss: "No vax in terapia intensiva 18-27 volte più dei vaccinati". "Curva in calo", dice Brusaferro. Figliuolo annuncia la fornitura di 600mila pillole della Pfizer. Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali, scendono incidenza e Rt Leggi su tg24.sky (Di sabato 29 gennaio 2022) Processati 999.490 tamponi. Calano terapie intensive (-42) e ricoveri (-160). Iss: "No vax in terapia intensiva 18-27 volte più dei vaccinati". "Curva in calo", dice Brusaferro. Figliuolo annuncia la fornitura di 600mila pillole della Pfizer. Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali, scendono incidenza e Rt

Advertising

Agenzia_Ansa : Scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'Rt: l'incidenza è 1… - vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco Oltre alla #pandemia,si è diffusa 'l'infodemia”, e cioè “la deformazione della realtà bas… - Agenzia_Ansa : Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbr… - simcopter : RT @RegioneER: #Coronavirus oggi in Emilia-Romagna: ??15.023 nuovi casi ??+0,2% i ricoveri nei reparti #Covid ??-1 ricoveri nelle terapie inte… - Ansa_Fvg : Quirinale: Fedriga, Mattarella uomo di Stato. Le Regioni chiedono stabilità per affrontare Covid e crisi #ANSA -