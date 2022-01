Covid Italia, oggi 137.147 contagiati. Crolla il dato delle terapie intensive (-42) (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono 137.147 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute . Ieri erano stati 143.898. Le vittime sono invece 377, mentre ieri erano state 378 . Dall’inizio... Leggi su feedpress.me (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono 137.147 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute . Ieri erano stati 143.898. Le vittime sono invece 377, mentre ieri erano state 378 . Dall’inizio...

