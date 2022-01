Covid Italia, 29 gennaio: 137.147 nuovi contagi, 377 morti, tasso positività al 13,7% (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono 1.588 le terapie intensive, 42 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 118. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.636, ovvero 160 in meno rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono 1.588 le terapie intensive, 42 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 118. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.636, ovvero 160 in meno rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

