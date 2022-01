Covid, Iss: vaccino con booster efficace al 96% nel prevenire la malattia grave (Di sabato 29 gennaio 2022) Dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'epidemia di coronavirus in Italia, emerge che il tasso di ricovero in terapia intensiva è 27 volte più alto per i non immunizzati rispetto a chi ha ricevuto la terza dose o il booster. La percentuale dei contagi in età scolare è in crescita mentre restano sostanzialmente stabili la percentuale di reinfezione e l’età mediata di chi è stato segnalato come positivo negli ultimi 14 giorni Leggi su tg24.sky (Di sabato 29 gennaio 2022) Dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'epidemia di coronavirus in Italia, emerge che il tasso di ricovero in terapia intensiva è 27 volte più alto per i non immunizzati rispetto a chi ha ricevuto la terza dose o il. La percentuale dei contagi in età scolare è in crescita mentre restano sostanzialmente stabili la percentuale di reinfezione e l’età mediata di chi è stato segnalato come positivo negli ultimi 14 giorni

Advertising

Adnkronos : #Omicron2, trovata in 9 Regioni italiane. #ultimora - Adnkronos : Covid, Iss: #novax tasso ricoveri in terapia intensiva 18-27 volte più alto. #ultimora - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: l'età media dei morti è 80 anni, più alta per i vaccinati - me_desaparecido : RT @LucioMalan: Secondo i dati ufficiali ISS sul Covid non vaccinati sono il 65,9% dei ricoverati in terapia intensiva, ma solo il 48,7% de… - smascerato : @repubblica Aggiornamento ISS tassi di mortalità e incidenza per fascia di età. ??L'85% dei deceduti era over 70 an… -