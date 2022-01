Covid in Lombardia | il bollettino di oggi 29 gennaio | 18 555 nuovi casi | 88 i decessi

Advertising

Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - fattoquotidiano : “La Lombardia fu travolta dal virus”: Lancet chiede di “riconoscere gli errori dell’Italia nella risposta al Covid” - GiaPettinelli : Covid: in Lombardia 18.555 nuovi casi e 88 decessi - Lombardia - - Giagiu16 : RT @FPanunzi: La Lombardia se la prende comoda con i vaccini. D'altra parte, grazie all'oculata gestione del Presidente Fontana, qua il Cov… - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 18.555 contagi e 88 morti: bollettino 29 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Laè la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 18.555. Le ultime in Italia L'Iss ha diffuso i dati del report esteso sull'andamento dell'epidemia di- 19 in ...Con 167.214 tamponi è di 18.555 il numero di nuovi positivi alregistrati in, con un tasso di positività in calo all'11% (ieri 12,1%). Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (254, +2) e cala nei reparti (3.072, - 92). Sono 88 i ...Con 167.214 tamponi eseguiti è di 18.555 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'11% (ieri 12,1%). Il numero dei ricoverati aumenta ...Sono 137.147 i nuovi positivi al covid in Italia, Il tasso di positività è rimasto stabile al 13,7% mentre i decessi sono 377 ...