Covid | 22 nuovi casi a Bracigliano Il sindaco | “Vaccino unica speranza”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “Cari concittadini, vi comunico che la competente ASL, a seguito dei controlli effettuati, in questo caso ci ha comto che purtroppo sono stati registrati altri 22di positività al-19. Il numero di guariti nella nostra Comunità da inizio pandemia è di 684 unità, 26 in più rispetto al precedente aggiornamento”. Così in una nota ildi, Antonio Rescigno. “Al momento – aggiunge il primo cittadino – risultano 96 soggetti positivi, nei confronti dei quali sono scattate le misure di prevenzione sanitarie con l’obbligo di quarantena domiciliare. La maggior parte dei soggetti che sono risultati positivi nel recente passato hanno avuto lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, hanno osservato il periodo di quarantena, come da protocollo, ...

