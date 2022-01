Cosa resterà degli anni di Berlusconi? Il ritorno al proporzionale cancellerà il Ventennio del Cav (Di sabato 29 gennaio 2022) Ci sarebbe piaciuto che Silvio Berlusconi avesse ostentato sull’epilogo cui sembra avviarsi la partita del Quirinale un «silenzio cantatore». Vale a dire un silenzio che parla. Purtroppo le agenzie di stampa non ci hanno accontentato e hanno battuto la notizia della dichiarazione con cui anche il Cavaliere si è intruppato nei sostenitore last minute del bis di Mattarella. Non ci stupisce. Il rispetto del bon-ton è incorporato nel codice comportamentale Berlusconiano. Ma qui parliamo di sostanza politica, di eredità accumulata in oltre un quarto di secolo trascorso sulle barricate della Seconda Repubblica, di bipolarismo insomma. Berlusconi ha rinnovato la politica Piaccia o meno, con la sua ormai storica discesa in campo, Berlusconi ha modificato, ammodernandola, la prassi costituzionale introducendovi, ad esempio, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Ci sarebbe piaciuto che Silvioavesse ostentato sull’epilogo cui sembra avviarsi la partita del Quirinale un «silenzio cantatore». Vale a dire un silenzio che parla. Purtroppo le agenzie di stampa non ci hanno accontentato e hanno battuto la notizia della dichiarazione con cui anche il Cavaliere si è intruppato nei sostenitore last minute del bis di Mattarella. Non ci stupisce. Il rispetto del bon-ton è incorporato nel codice comportamentaleano. Ma qui parliamo di sostanza politica, di eredità accumulata in oltre un quarto di secolo trascorso sulle barricate della Seconda Repubblica, di bipolarismo insomma.ha rinnovato la politica Piaccia o meno, con la sua ormai storica discesa in campo,ha modificato, ammodernandola, la prassi costituzionale introducendovi, ad esempio, ...

Advertising

SecolodItalia1 : Cosa resterà degli anni di Berlusconi? Il ritorno al proporzionale cancellerà il Ventennio del Cav… - Henry_whites : @SocialmenteDiv1 L'ultima volta fu nel '88, Raf cantava 'cosa resterà di questi anni ottanta'. Fine #Sanremo - captain_jtkirk : @borghi_claudio Quindi tutto ok; adesso la Lega resterà al Governo in funzione di che cosa, esattamente? - Gerardo53762896 : @linoricchiuti La Democrazia è ed resterà una cosa seria! Questo Gov. di cosiddetta maggioranza, Non mi rappresenta. ?????? - PatriziaMarcian : @GrandeFratello Falsa e inutile. Clarissa aveva ragione. Oltre alle pulizie cosa resterà di lei? Il nulla cosmico. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa resterà Da Ghostbusters: Legacy a Freaks Out, ecco le uscite in home video di febbraio targate Eagle Pictures ... tranne Nonna Addams che resterà a fare la guardia alla grande casa dove troverà il modo di ... Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto! Potete trovare BadTadte anche su ...

A marzo l'Italia fuori dall'emergenza Covid: "Tra un mese sarà finita" Secondo il quale il virus poi non scomparirà, ma il suo impatto a partire da marzo " resterà ... leggi anche Allarme Omicron, ecco per quanti giorni resiste sulle superfici: 'Cosa fare subito' Articolo ...

Colori regioni: si va verso nuovo sistema. Cosa cambia? Resterà la zona rossa? IL GIORNO ... tranne Nonna Addams chea fare la guardia alla grande casa dove troverà il modo di ...ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto! Potete trovare BadTadte anche su ...Secondo il quale il virus poi non scomparirà, ma il suo impatto a partire da marzo "... leggi anche Allarme Omicron, ecco per quanti giorni resiste sulle superfici: 'fare subito' Articolo ...