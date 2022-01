Cosa ci ha lasciato Thich Nhat Hanh, maestro Zen a caccia della consapevolezza di sé (Di sabato 29 gennaio 2022) "La vita è come nuvole che passano e si trasformano. La morte è come la trasformazione delle nuvole in pioggia”, mi disse Thich Nhat Hanh molti anni fa. Thây, il maestro, è divenuto pioggia alla mezzanotte di sabato 22 gennaio nel monastero di Tu Hieu, a Hue, in Vietnam. Aveva 95 anni. Alle prime ore del mattino seguente, quando l’ho saputo, pioveva anche a Bangkok, ma poco dopo si è rasserenato. Difficile non credere ai segni vivendo in questa parte di mondo. E proprio perché qui si vive, percepisci vita e morte in un senso leggermente diverso. O almeno così ti piace pensare: il rischio, per un occidentale in Asia, è la perdita di prospettiva, il voler cercare significati occulti, esoterici. L’aveva avvertito anche lui: “Se pensi ad altro perdi il senso del tutto. Il senso di te stesso. Non rovinare questo momento”. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) "La vita è come nuvole che passano e si trasformano. La morte è come la trasformazione delle nuvole in pioggia”, mi dissemolti anni fa. Thây, il, è divenuto pioggia alla mezzanotte di sabato 22 gennaio nel monastero di Tu Hieu, a Hue, in Vietnam. Aveva 95 anni. Alle prime ore del mattino seguente, quando l’ho saputo, pioveva anche a Bangkok, ma poco dopo si è rasserenato. Difficile non credere ai segni vivendo in questa parte di mondo. E proprio perché qui si vive, percepisci vita e morte in un senso leggermente diverso. O almeno così ti piace pensare: il rischio, per un occidentale in Asia, è la perdita di prospettiva, il voler cercare significati occulti, esoterici. L’aveva avvertito anche lui: “Se pensi ad altro perdi il senso del tutto. Il senso di te stesso. Non rovinare questo momento”. ...

