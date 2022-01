Corte Costituzionale, Amato è il nuovo presidente (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex presidente del Consiglio eletto all’unanimità. I suoi vice saranno Silvana Sciarra, Daria de Pretis e Nicolò Zanon Leggi su ilgiornale (Di sabato 29 gennaio 2022) L’exdel Consiglio eletto all’unanimità. I suoi vice saranno Silvana Sciarra, Daria de Pretis e Nicolò Zanon

Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - Agenzia_Ansa : La Consulta ha eletto Amato, è il suo nuovo presidente. Il giudice della Corte Costituzionale, Filippo Patroni Grif… - SkyTG24 : Corte Costituzionale, oggi l’elezione del nuovo presidente: Giuliano Amato in pole - luca_vota : @pomante_sergio Poms da oggi i tuoi diritti costituzionali li tutelerà Amato. Non ne sei felice? - mark_dive : RT @1nessuno100mil2: Presidente della Corte Costituzionale del PD Presidente della Repubblica del PD Presidente del Consiglio in area PD PD… -