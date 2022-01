CorSport | il Napoli ha intenzione di riscattare Anguissa e di sedersi a trattare il rinnovo di Koulibaly

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ilriscatterà Franke lavorerà per rinnovare il contratto a. Il Corriere dello Sport non ha dubbi in merito. “Frank, ingaggiato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dal Fulham, diventerà entro il 30 giugno un giocatore di proprietà dela tutti gli effetti. Sarà riscattato, altroché, e se mai qualcuno avesse nutrito anche un solo, piccolo, dubbio, il club azzurro aveva capito che la storia sarebbe finita così sin dalla partita con la Juve. La prima: arrivederci a presto”. L’idea del club è di rinnovare anche Rrahmani e. “Rrahmani, titolare di un contratto in scadenza nel 2024 che secondo intenzioni sarà rinnovato. Come da rinnovare è ritenuto il rapporto con, il capitano del dopo-Insigne, il comandante designato da ...