Coppa d'Africa, caos prima di Tunisia-Burkina Faso: conferenza interrotta per irruzione (Di domenica 30 gennaio 2022) Ancora caos in Coppa d'Africa. Poche ore prima del quarto di finale tra Tunisia e Burkina Faso, vinto poi dai secondi, la conferenza stampa dei nord africani è stata interrotta bruscamente dopo che un uomo ha fatto irruzione, staccando i microfoni e tutti gli apparecchi elettronici presenti. Il motivo sarebbe legato alla disorganizzazione del comitato organizzativo camerunese, che a quasi un mese dall'inizio della manifestazione non avrebbe ancora pagato i dipendenti e l'attrezzatura tecnica.

Eurosport_IT : Continua il sogno del Burkina Faso, battuta la Tunisia: è semifinale in Coppa d'Africa! ??? ? - AntoVitiello : La Costa d'Avorio esce dalla Coppa d'Africa dopo i rigori contro l'Egitto. #Kessie nelle prossime ore sarà a Milano… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Kessié al 30' di Costa d'Avorio-Egitto: fuori dal campo in lacrime ? - AMIN1908_ : RT @EneaBelpassi: Intanto Onana in coppa d'Africa ... ?????????? - _enz29 : RT @EneaBelpassi: Intanto Onana in coppa d'Africa ... ?????????? -

