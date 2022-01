Coppa d’Africa 2022, ottavi di finale: trionfano Camerun e Burkina Faso (Di sabato 29 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022, giocate oggi altre due gare dei quarti di finale. Nella prima sfida il Camerun, che ospita questa edizione della Coppa delle Nazioni Africane, batte in scioltezza il Gambia, assicurandosi così l’accesso alle semifinali. In serata, invece, Burkina Faso–Tunisia si è conclusa con il ko della nazionale tunisia. Sarà dunque il Burkina Faso a giocarsi l’accesso alla finale della competizione continentale africana, giocando con una tra Senegal e Guinea Equatoriale. Così risultati e marcatori delle gare odierne. I risultati della Coppa d’Africa di oggi Gambia-Camerun 0-2 Marcatori: 50? e 57? Toko Ekambi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022), giocate oggi altre due gare dei quarti di. Nella prima sfida il, che ospita questa edizione delladelle Nazioni Africane, batte in scioltezza il Gambia, assicurandosi così l’accesso alle semifinali. In serata, invece,–Tunisia si è conclusa con il ko della nazionale tunisia. Sarà dunque ila giocarsi l’accesso alladella competizione continentale africana, giocando con una tra Senegal e Guinea Equatoriale. Così risultati e marcatori delle gare odierne. I risultati delladi oggi Gambia-0-2 Marcatori: 50? e 57? Toko Ekambi ...

