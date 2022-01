Conte vuole il centrocampista della Juve al Tottenham | le novità

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 gennaio 2022) Rodrigo Bentancur è l’obiettivo di diverse squadre inglesi: l’Aston Villa rimane in pole position ma attenzione anche aldi. Come riporta Gianluca di Marzio, al momento le offerte dei due club sono simili: circa 30 milioni con una parte di bonus. Gli Spurs hanno formulato una proposta diversa dal prestito e per questo potrebbero essere più convincenti. Rodrigo Bentancur e Sandro Tonali La partenza di Bentancur favorirebbe l’arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Mönchengladbach. Ilsvizzero è in scadenza giugno 2022 ma lantus è intenzionata ad anticipare la concorrenza portandolo a Torino già in questi ultimi giorni di mercato. Simone Borghi