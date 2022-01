Contagi in calo | 137 147 Migliora il quadro per ospedali e degenze

Advertising

Covid, il bollettino di oggi, sabato 29 gennaio 2022: sono 137.147 i contagi e 377 i morti rilevati in 24 ore. Ieri, complessivamente, in Italia sono stati registrati 143.898 contagi in 24 ore. In calo i nuovi contagi Covid in Italia. Sono 137.147 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 143.898 precedenti, con 999.490 tamponi processati. Il tasso di positività stabile al 13,7%. Ancora 377 vittime. 1.345.438 i Green Pass scaricati nelle ultime 24 ore.