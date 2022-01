Consulta: Letta, 'Amato presidente altra bella notizia per il Paese' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Faccio un grande augurio al presiedente Amato. Tutti sanno della stima che ho per Amato e della sua straordinaria capacità di servizio istituzionale, credo che da presidente della Corte costituzionale svolgerà benissimo le sue funzioni. Credo che anche per questo oggi sia una bella giornata e una bella notizia per i nostro Paese". Lo ha detto Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Faccio un grande augurio al presiedente. Tutti sanno della stima che ho pere della sua straordinaria capacità di servizio istituzionale, credo che dadella Corte costituzionale svolgerà benissimo le sue funzioni. Credo che anche per questo oggi sia unagiornata e unaper i nostro". Lo ha detto Enrico

Advertising

zazoomblog : Consulta: Letta Amato presidente altra bella notizia per il Paese - #Consulta: #Letta #Amato #presidente - TV7Benevento : Consulta: Letta, 'Amato presidente altra bella notizia per il Paese'... - pietroraffa : Il Pd di Enrico Letta metterà sul piatto la rosa di nomi Belloni-Severino-Casini-Amato. Quest'ultimo, alle 12 di og… - Beppeley : Il suo nome è tra i possibili candidati al #Quirinale dal primo scrutinio di lunedì scorso, ma nelle ultime ore si… - AnthonyWithdown : @Arturo_Scotto Eh basta! Ma non ha altro in testa? Persino Enrico Letta che non è una cima, si consulta con Renzi p… -