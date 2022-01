Consulta | Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte

Advertising

TgLa7 : #Consulta: Giuliano #Amato eletto presidente all'unanimità - FabriSalvador : La pedina strategica è stata Giuliano Amato alla #consulta . Resto è una brutta pagina della Repubblica.… - repubblica : Giuliano Amato nuovo presidente della Consulta [di Liana Milella] - madofra : Giuliano Amato alla consulta e Draghi PdR significa che mi verranno a espropriare pure le 1.83€ che ho sulla postepay Evolution - Eib63 : RT @TgLa7: #Consulta: Giuliano #Amato eletto presidente all'unanimità -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta Giuliano

... bocciato il sorteggio per eleggere il futuro Csm Referendum tra i giudici sul sistema elettorale per il Csm, 8mila gli iscritti al voto online, sabatoAmato sarà presidente della ...Il presidente dellaGiancarlo Coraggio in scadenza, lascia il testimone aAmato, attuale vicepresidente della Corte e giudice costituzionale con più anzianità alle spalle....Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte costituzionale ... È Presidente onorario del Centro Studi Americani di Roma e Presidente della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili. E' ...GIULIANO AMATO ELETTO PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha eletto presidente, all’unanimità, il professor Giuli ...