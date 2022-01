Consulta | al Quirinale giura nuovo giudice Filippo Patroni Griffi

(Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Questa mattina al Palazzo delha prestatomento, dinanzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ildella Corte costituzionale,, eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre scorso. Erano presenti alla cerimonia il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il presidente della Camera, Roberto Fico; il presidente del Consiglio, Mario Draghi; il presidente -facente funzioni- della Corte costituzionale, Giuliano Amato; i giudici costituzionali in carica, i giudici emeriti della stessa Corte ed altre Autorità dello Stato.

Ha giurato stamani, 29 gennaio 2022, al Quirinale, dinanzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Giudice della Corte Costituzionale, Filippo Patroni Griffi , eletto dal Consiglio di St ...