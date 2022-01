Come si è presentata in studio Sfottò di Striscia la Notizia a Bianca Guaccero | occhio a lì sotto | Guarda

(Di sabato 29 gennaio 2022)ancora protagonista della rubrica "Moda caustica" dila. Nella puntata andata in onda sabato 29 gennaio su Canale 5, la conduttrice di Detto Fatto finisce tra le grinfie di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il motivo?si èin. Laha fatto il suo ingresso con un vestitino viola: da una parte lungo, dall'altro corto. Ma a scatenare il tg satirico di Antonio Ricci non è questo dettaglio, quanto il tessuto dell'outfit. "Sembra investe", commenta il conduttore di. E ancora: "Se l'è messa pensando che mai l'avremmo messa in moda caustica, e in vece per noi vista laveste stravagante era impossibile chiudere un ...

Advertising

DellePollo : RT @DellePollo: #Quirinale #elezioni #PresidenteDellaRepubblica #maratonamentana Il popolo italiano che apprende della rielezione del pres… - slavepeter5 : RT @LucreziaDomina2: Questa cagnetta si è presentata tre giorni fa, e sta già iniziando a capire come funziona. Quanto è bello servire, qua… - MaioliFah : RT @DokH6197: Un governo senza legittimità ha creato consapevolmente una situazione abnorme, dove una parte di cittadini è stata privata de… - DellePollo : #Quirinale #elezioni #PresidenteDellaRepubblica #maratonamentana Il popolo italiano che apprende della rielezione… - il_bagatto : RT @DokH6197: Un governo senza legittimità ha creato consapevolmente una situazione abnorme, dove una parte di cittadini è stata privata de… -

Ultime Notizie dalla rete : Come presentata

LiberoQuotidiano.it

Il trentenne fu trovato morto in un bosco in Valmalenco alla vigilia del Natale 2018è morto ...di Sondrio che dovrà decidere in merito alla nuova opposizione all'archiviazione, tramite ...Se reintroducessimo il doppio senso in via del Prete cosa ne sarebbe degli utenti deboli...seduta del Consiglio Comunale di Cattolica svoltasi il 28 gennaio in risposta alla mozione...