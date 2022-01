Colpo in villa in stile Arancia meccanica, bastonati i cani: caccia alla supercar con la targa clonata (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Torna alta l'emergenza furti in riviera. Ed è caccia ad una supercar con targa clonata con cui una gang specializzata in colpi in abitazione sfreccerebbe nell'hinterland anconetano, ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Torna alta l'emergenza furti in riviera. Ed èad unaconcon cui una gang specializzata in colpi in abitazione sfreccerebbe nell'hinterland anconetano, ...

