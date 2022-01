Claudio Baglioni, grave lutto per il cantante: “Eri speciale” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. “Alessandro tanto caro, ieri è successo che te ne sei andato. E’ un momento davvero molto triste. Sei stato un ragazzo speciale, unico”. Il cantante Claudio Baglioni ha salutato così sui social Alessandro Manzella, padovano di 45 anni, paralizzato da 33. L’uomo era a letto, immobile dall’età di 12 anni. E’ morto giovedì 27 gennaio in terapia intensiva a Padova, dove era ricoverato da qualche giorno. Il cantante romano era diventato amico di Alessandro, tanto che era venuto a trovarlo a Padova. Alessandro era stato colpito dalla meningite da adolescente, da quel momento ha avuto bisogno di una tracheotomia per respirare, viveva nel quartiere Arcella con mamma Anna e papà Antonio, che hanno passato tutta la loro vita a prendersi cura del loro ... Leggi su howtodofor (Di sabato 29 gennaio 2022) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. “Alessandro tanto caro, ieri è successo che te ne sei andato. E’ un momento davvero molto triste. Sei stato un ragazzo, unico”. Ilha salutato così sui social Alessandro Manzella, padovano di 45 anni, paralizzato da 33. L’uomo era a letto, immobile dall’età di 12 anni. E’ morto giovedì 27 gennaio in terapia intensiva a Padova, dove era ricoverato da qualche giorno. Ilromano era diventato amico di Alessandro, tanto che era venuto a trovarlo a Padova. Alessandro era stato colpito dalla meningite da adolescente, da quel momento ha avuto bisogno di una tracheotomia per respirare, viveva nel quartiere Arcella con mamma Anna e papà Antonio, che hanno passato tutta la loro vita a prendersi cura del loro ...

