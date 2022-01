Ciclocross | Silvia Persico | “Un bronzo che vuol dire tanto | ripaga tanti sacrifici”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) Quella di oggi è una giornata storica per ilitaliano, conche è riuscita a salire sul terzo gradino del podio dei Mondiali di Fayetteville 2022, al termine di una gara in cui ha lottato con le unghie e con i denti, resistendo all’assalto dell’olandese Ceylin Alvarado. “Non me l’aspettavo, anche se ci speravo – ha detto l’azzurra ai microfoni della Federciclismo – Vengo da una stagione importante e dopo aver vinto il titolo italiano ho preso fiducia nei miei mezzi. Ringrazio tutta la nazionale che non ci ha fatto mancare nulla durante tutta la stagione, il mio team e il mio preparatore”. Una gara in cuiè stata capace di gestire gli sforzi, fino al vibrante finale. “Sono partita tranquilla e anche nei giorni scorsi abbiamo vissuto serenamente l’avvicinamento. In corsa non ho mai mollato ...