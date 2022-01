Ciclocross, Mondiali: impresa di Silvia Persico, è bronzo mondiale! Marianne Vos sempre più leggenda con l’ottavo titolo iridato (Di domenica 30 gennaio 2022) Si è appena conclusa la gara riservata alle Donne Elite dei Mondiali di Ciclocross di Fayetteville 2022. La corsa si preannunciava molto spettacolare e le attese non sono state deluse. Marianne Vos ha battuto Lucinda Brand in volata per mettersi addosso l’ottava maglia iridata, mentre alle loro spalle l’azzurra Silvia Persico ha vinto il braccio di ferro contro Ceylin del Carmen Alvarado per mettersi al collo una storica medaglia di bronzo. Per l’Italia si tratta della seconda medaglia iridata al femminile, dopo l’argento ottenuto da Eva Lechner nel 2014, alle spalle della stessa Vos che oggi ha messo l’ennesimo mattoncino nella costruzione della sua leggenda. La campionessa italiana è stata protagonista di una gara praticamente perfetta, in cui si è prima riportata ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Si è appena conclusa la gara riservata alle Donne Elite deididi Fayetteville 2022. La corsa si preannunciava molto spettacolare e le attese non sono state deluse.Vos ha battuto Lucinda Brand in volata per mettersi addosso l’ottava maglia iridata, mentre alle loro spalle l’azzurraha vinto il braccio di ferro contro Ceylin del Carmen Alvarado per mettersi al collo una storica medaglia di. Per l’Italia si tratta della seconda medaglia iridata al femminile, dopo l’argento ottenuto da Eva Lechner nel 2014, alle spalle della stessa Vos che oggi ha messo l’ennesimo mattoncino nella costruzione della sua. La campionessa italiana è stata protagonista di una gara praticamente perfetta, in cui si è prima riportata ...

Eurosport_IT : E TORNIAMO A VINCEREEEE ???? Risultato storico per l'Italia che parte alla grande ai Mondiali di ciclocross di… - Federciclismo : L'impresa di Silvia Persico porta l'Italia ancora sul podio in questi Mondiali di Ciclocross 2022 ???? L'azzurra tag… - kubrabenelli : RT @Eurosport_IT: Super Silvia Persico! ??????????? L'azzurra è 3a ai mondiali di Fayetteville alle spalle di Vos e Brand. Dopo Lechner nel 201… - Gazzetta_it : Mondiali ciclocross negli Stati Uniti: per la Persico uno splendido bronzo #fayetteville2022 - MichelePizze76 : RT @Eurosport_IT: Super Silvia Persico! ??????????? L'azzurra è 3a ai mondiali di Fayetteville alle spalle di Vos e Brand. Dopo Lechner nel 201… -