Ciclocross | Mondiali 2022 | assolo di Joran Wyseure tra gli Under 23 | Verstrynge e Nys completano l’apoteosi belga

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nella cittadina nordamericana di Fayetteville ilista fiammingosi laurea Campione del Mondo23 al termine di una cavalcata trionfale che lo ha visto al comando per quasi tutta la gara. I compagni di squadra Emiele Thibau Nys, rispettivamente secondo e terzo, regalano al Belgio una giornata indimenticabile condannando gli olandesi ai margini del podio Partenza a razzo del classe 2001che prova a fuggire in solitaria impostando un ritmo elevatissimo fin dai primi metri. Si lanciano al suo inseguimento i connazionali Emiele Thibau Nys assieme agli olandesi Mees Hendrikx, Ryan Kamp e Pim Ronhaar mentre Davide Toneatti paga un avvio poco incisivo accusando una ventina di secondi nelle ...

Poco da fare per le due olandesi Bentveld e Molengraaf che si devono accontentare del secondo e del terzo posto : difficile, quasi impossibile, riuscire a mantenere il ritmo imposto sin dall'inizio ...Domenica 30 gennaio alle 14.30, Tom Pidcock, 22 anni di Leeds, gareggerà aiassoluti dicon una bici inedita sviluppata dalla Cicli Pinarello di Treviso; la nuova Crossista F. Al termine della stagione di2020/2021, quando Tom ha iniziato a ...Nella cittadina nordamericana di Fayetteville il ciclocrossista fiammingo Joran Wyseure si laurea Campione del Mondo Under 23 al termine di una cavalcata trionfale che lo ha visto al comando per quasi ...Zoe Backstedt domina tra le Juniores nella Coppa del Mondo di ciclocross a Fayetteville, negli Stati Uniti d’America; trionfo meritato per la britannica che ha condotto la gara in solitaria, chiudendo ...