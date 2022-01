Chiara Ferragni in difficoltà? Clamoroso, cosa si vende: quanti milioni ci sono in ballo (Di sabato 29 gennaio 2022) Chiara Ferragni mette in vendita il suo marchio. In particolare, starebbe cercando un fondo di "growth capital" per la sua società Fenice Srl, che è titolare dei diritti di sfruttamento del suo brand. Nel frattempo la banca Bnp Paribas si sta occupando di fare una lista di potenziali acquirenti. La società, come riporta il Sole24Ore, ha ancora numeri da startup: un fatturato da 1,19 milioni e perdite per 3,4 nel 2020. L'obiettivo adesso è quello di trovare un gruppo finanziario che possa fornire risorse per lo sviluppo a una società non ancora decollata e che mira soprattutto al mercato estero. Stando alle prime indiscrezioni, in vendita potrebbe andare fino al 66% delle quote, per poi arrivare a una governance a favore della stessa imprenditrice. Dopo i dati negativi di 2019 e 2020, quelli del 2021 dovrebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)mette in vendita il suo marchio. In particolare, starebbe cercando un fondo di "growth capital" per la sua società Fenice Srl, che è titolare dei diritti di sfruttamento del suo brand. Nel frattempo la banca Bnp Paribas si sta occupando di fare una lista di potenziali acquirenti. La società, come riporta il Sole24Ore, ha ancora numeri da startup: un fatturato da 1,19e perdite per 3,4 nel 2020. L'obiettivo adesso è quello di trovare un gruppo finanziario che possa fornire risorse per lo sviluppo a una società non ancora decollata e che mira soprattutto al mercato estero. Stando alle prime indiscrezioni, in vendita potrebbe andare fino al 66% delle quote, per poi arrivare a una governance a favore della stessa imprenditrice. Dopo i dati negativi di 2019 e 2020, quelli del 2021 dovrebbero ...

Advertising

HuffPostItalia : Chiara Ferragni mette in vendita il suo brand - vogue_italia : Chiara Ferragni + SCHIAPARELLI= una combinazione perfetta di eleganza e originalità ?? - disurban : RT @fm197544: @papito1492 @EnricoLetta Neanche Chiara Ferragni.... - _ControTendenza : Chiara Ferragni chiama i fondi per fare risorgere la sua Fenice in difficoltà - fm197544 : @papito1492 @EnricoLetta Neanche Chiara Ferragni.... -