CHE TEMPO CHE FA: ROBERTA METSOLA, MONS. DELPINI E AMADEUS TRA GLI OSPITI DI FAZIO (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio su Rai3 nuovo appuntamento Che TEMPO Che Fa di Fabio FAZIO, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest. Tornano ufficialmente nel cast fisso Ale e Franz. In esclusiva a Che TEMPO Che Fa la nuova Presidente del Parlamento Europeo ROBERTA METSOLA, che ha assunto l'incarico – succedendo a David Maria Sassoli – il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre e la più giovane a presiedere un'istituzione UE. Maltese, avvocata specializzata in diritto e politica europea, ROBERTA METSOLA è parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe; il 12 novembre 2020 era stata eletta Prima Vicepresidente Vicaria del ...

