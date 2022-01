C’è posta per te: Tommaso chiude la busta, Maria lo ‘fa nero’ e sbotta (Di domenica 30 gennaio 2022) Raffaella e Sara chiamano nella trasmissione il padre con cui non parlano da anni: storia senza lieto fine L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 30 gennaio 2022) Raffaella e Sara chiamano nella trasmissione il padre con cui non parlano da anni: storia senza lieto fine L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Samu_elgds : Io con C’è posta per te: - nocchi_rita : RT @_cIarissa_: Amici e C'è posta per te ormai sono delle succursali del trono classico e del trono over di Uomini e Donne #CePostaPerTe - nocchi_rita : RT @_iamAm2_: MARIA STASERA HA DECISO DI SPOSTARE UOMINI E DONNE DIRETTAMENTE A C'È POSTA PER TE IL POTERE DI QUESTA DONNA DI UNIRE DUE PRO… - LokiSparrow_ : Mi è venuta un idea bellissima. Litighiamo, te mi porti a c'è posta per te e mi inviti Tom Hiddleston. È FATTA!! @purple_horse5 - nocchi_rita : RT @eg0eccentrica: Pazzesca Maria che per c’è posta per te si veste elegante per una raffinata prima serata, per Amici si veste casual per… -