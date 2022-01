C’è Posta per Te, spoiler 29 gennaio: Marco Bocci e Roberto Mancini ospiti (Di sabato 29 gennaio 2022) Stasera, 29 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata stagionale di C’è Posta per te. Le anticipazioni inerenti alla puntata odierna si soffermano sugli ospiti d’eccezione. Maria De Filippi accoglierà nel suo studio: il ct della nazionale italiana Roberto Mancini e l’amatissimo attore italiano Marco Bocci. I due super ospiti verranno coinvolti dalla padrona di casa in due storie molto interessanti. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sul nuovo appuntamento della trasmissione. C’è Posta per Te, Roberto Mancini ospite Il successo di C’è Posta per Te, continua, anno dopo anno. Anche in questa stagione, il people show del sabato sera, ideato e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 29 gennaio 2022) Stasera, 292022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata stagionale di C’èper te. Le anticipazioni inerenti alla puntata odierna si soffermano suglid’eccezione. Maria De Filippi accoglierà nel suo studio: il ct della nazionale italianae l’amatissimo attore italiano. I due superverranno coinvolti dalla padrona di casa in due storie molto interessanti. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sul nuovo appuntamento della trasmissione. C’èper Te,ospite Il successo di C’èper Te, continua, anno dopo anno. Anche in questa stagione, il people show del sabato sera, ideato e ...

Advertising

Anna11563647 : RT @Zziagenio78: Intanto Mattarella comincia ad avere qualche sentore perché hanno appena suonato a casa sua i postini di C'è posta per te… - Anaid703 : Perché hanno voluto rovinare Verissimo facendolo diventare noiosissimo? Il reparto C'È POSTA PER TE pesante come un macigno. ???? - GiovanniGiuli : RT @liliaragnar: Sono appena andata in posta, appena entrata misuri ila febbre, appena messo l'aggeggio, e poi questo cartello Non mi vedre… - allesword : A Verissimo i due nonnini di C'è Posta per te .... sto morendo dalle risate !!! ahahahahahaahahahahah #Verissimo… - nikkoletta59 : RT @liliaragnar: Sono appena andata in posta, appena entrata misuri ila febbre, appena messo l'aggeggio, e poi questo cartello Non mi vedre… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta C'è posta per te, la seconda puntata con Can Yaman: «Con donne forti al nostro fianco siamo invincibili» Vanity Fair Italia