C'È POSTA PER TE, QUARTA PUNTATA: MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE ROBERTO MANCINI E MARCO BOCCI (Di sabato 29 gennaio 2022) Sabato 29 gennaio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento della 25° edizione di C'è POSTA per Te, il people show ideato, scritto e condotto da MARIA De FILIPPI.Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d'ascolti del sabato. Ricongiungimenti, tradimenti, storie di vita quotidiana e uno spaccato d'Italia tra gioie e dolori, risate e lacrime.Questa sera le sorprese coinvolgono due beniamini del pubblico: il CT della Nazionale ROBERTO MANCINI e l'attore e regista MARCO BOCCI.A recapitare gli inviti a partecipare a C'è POSTA per Te quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Chiara Carcano che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l'Italia e l'estero.

