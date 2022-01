C’è posta per te: anticipazioni e ospiti della puntata del 29 gennaio 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuovo appuntamento questa sera su Canale 5 con C’è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi sta riscuotendo un grande successo di pubblico, appassionando i telespettatori con storie commoventi. Vediamo gli ospiti, le storie e le anticipazioni della quarta puntata che andrà in onda questa sera. C’è posta per te: le anticipazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuovo appuntamento questa sera su Canale 5 con C’èper te: il programma condotto da Maria De Filippi sta riscuotendo un grande successo di pubblico, appassionando i telespettatori con storie commoventi. Vediamo gli, le storie e lequartache andrà in onda questa sera. C’èper te: leL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

sabamaria685 : @itsnicolecn Penso che lo fanno lunedì poi inizia Sanremo la puntata del gfvipparty la fanno settima prossima anche… - Mag_erri : @mondodifantasia Anche io devo solo studiare oggi e mi sa che stasera la passeró a guardare c’è posta per te hahaha - fefebaraonda : RT @Zziagenio78: Intanto Mattarella comincia ad avere qualche sentore perché hanno appena suonato a casa sua i postini di C'è posta per te… - alessandros2405 : @see_lallero bhe a canale 5 interessa fare ascolti, e la gente comunque di sabato sera vuole c'è posta per te - AngeloMassimi : @glucanto Si... vai a c'è Posta per Te e chiedi se puoi riavere il portagioie di nonna. -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta C'è posta per te, la seconda puntata con Can Yaman: «Con donne forti al nostro fianco siamo invincibili» Vanity Fair Italia