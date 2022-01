Cattivissimo me 3 | trama del terzo capitolo della serie in onda su Italia1 sabato 29 gennaio

(Di sabato 29 gennaio 2022) La proposta diper la prima serata di292022 è ildivertenteper tutta la famiglia che ha fatto conoscere al mondo i simpatici Minions oltre che le gesta del protagonista Gru. Nella pellicola d’animazione dal titolome 3 il protagonista scopre di non essere più il solodi famiglia dato che viene a sapere dell’esistenza del fratello Dru, gemello uguale a lui ma biondo e più perfido. Tra i due lo scontro sarà acceso ed a colpi di mirabolanti invenzioni dove i Minions non stanno di certo a guardare come anche le piccole Margo, Edith e Agnes oltre che la nuova fidanzata Lucy. Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola insu ...

LaGru, il "" protagonista, è sempre più schierato dalla parte dei buoni. Ormai fa coppia fissa con Lucy ed è diventato un agente della Lega anti - Cattivi: il terzo film inizia ......di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa... Su Italia 1 dalle 21.20me 3. Gru e Lucy, agenti della Lega Anti Cattivi, sono sulle ...Cattivissimo me 3: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film in onda stasera - sabato 29 gennaio 2022 - alle ore 21,20 ...I film da vedere stasera in tv: oggi, 29 gennaio 2022, va in onda Cattivissimo me 3 su Italia 1 in prima serata alle 21.20 ...