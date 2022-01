Cattivissimo Me 3 film stasera in tv 29 gennaio: cast, trama, streaming (Di sabato 29 gennaio 2022) Cattivissimo Me 3 è il film stasera in tv sabato 29 gennaio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cattivissimo Me 3 film stasera in tv: cast La regia è di Kyle Balda e Pierre Coffin. Il cast è composto da Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini, Kristen Wiig, Steve Carell. Cattivissimo Me 3 film stasera in tv: trama Si può tradire la propria indole? Dopo aver seguito l’amata Lucy nella Lega Anti Cattivi, Gru viene licenziato da quest’ultima per aver fallito nella cattura ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 29 gennaio 2022)Me 3 è ilin tv sabato 292022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVMe 3in tv:La regia è di Kyle Balda e Pierre Coffin. Ilè composto da Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini, Kristen Wiig, Steve Carell.Me 3in tv:Si può tradire la propria indole? Dopo aver seguito l’amata Lucy nella Lega Anti Cattivi, Gru viene licenziato da quest’ultima per aver fallito nella cattura ...

Advertising

simone_dela : Se non l'avete mai visto man om Fire è un bel film di azione su raidue con un cattivissimo Denzel Washington - sedmiikrasky : @haeremaii i film che vuole far credere che guarda lui palese guarda piovono polpette e cattivissimo me - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 appuntamento con il film d'animazione #CattivissimoMe2 - DonnaGlamour : Minons 2 – Come Gru diventa cattivissimo: tutto sul film d’animazione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cattivissimo Me 2, stasera su Italia1 il secondo capitolo della saga dei Minions -