Catania-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C (Di sabato 29 gennaio 2022) Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Angelo Massimino si disputerà il match Catania-Catanzaro, 24.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i rossazzurri al... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 29 gennaio 2022) Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Angelo Massimino si disputerà il match, 24.a giornata del campionato diC (girone C) che vede in classifica i rossazzurri al...

Advertising

Pall_Gonfiato : Catania-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C - Czinforma : - NewSicilia : Torna il Catania al Massimino in una classica della serie C e con una marcia in più. Fischio d'inizio domani alle o… - USCatanzaro1929 : ?? | SQUAD LIST Le Aquile convocate da Mister Vivarini per la sfida con il Catania???? ?? - CCalcistica : RT @desti_paradiso: I consigli di DP per il weekend: Marco: Piacenza-Mantova (sabato 14:30) Gian: Südtirol-Legnago Salus (sabato 14:30) Ed… -