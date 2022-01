Casellati impallinata | Berlusconi a casa e Mattarella al Quirinale | Forza Italia

(Di sabato 29 gennaio 2022) Al posto poteva esserci Silvio, il condannato amico di condannati che aveva trasformato la scelta per ilin una televendita dando vita a un indecoroso mercato delle vacche. Al suo ...

melinacugliari : RT @AA31192Patriota: Che spettacolo orrendo vedere fenomeni da baraccone ipocriti stringere le mani al presidente Casellati dopo che l'hann… - AA31192Patriota : Che spettacolo orrendo vedere fenomeni da baraccone ipocriti stringere le mani al presidente Casellati dopo che l'h… - Rebu991 : @PaoloFicarra @fedescuglia @lorepregliasco Io scommetterei sulla Casellati. La Lega l’ha bruciata, FI l’ha impallin… - globalistIT : - ALEKSAN27417214 : @fabius10scudi Ha detto che la Casellati è stata impallinata dai suoi, e che i 5s volevano per forza Mattarella com… -

, Berlusconi a casa. Sergio Mattarella al Quirinale. Forza Italia.I miei nomi non andavano bene a prescindere: Pera, Nordio, Moratti,. Tutti no. Allora ho ... E così è statala candidatura di BelloniLa destra pretendeva un suo candidato e adesso la proclamazione di Mattarella. Tutto è bene quel che finisce bene.Il Capo di Stato uscente, dopo le perplessità dei giorni scorsi, ha accettato di raccogliere su di sé i consensi di quasi tutti i partiti in Parlamento ...