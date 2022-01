Case popolari fantasma nella piazza attesa 30 anni: il buco nero di Passo Varano tra siringhe e vandali (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - La piazza che non c'è ha ormai compiuto trent'anni. Tra burocrazia, fallimenti, contratti rescissi e cicliche crisi, lo scempio di Passo Varano è ancora lì, sotto gli occhi dei residenti ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Lache non c'è ha ormai compiuto trent'. Tra burocrazia, fallimenti, contratti rescissi e cicliche crisi, lo scempio diè ancora lì, sotto gli occhi dei residenti ...

