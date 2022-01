Caro-gasolio, Cgia: per i mezzi pesanti spese in crescita di 8.600 euro l’anno (Di sabato 29 gennaio 2022) L’aumento del gasolio per autotrazione, in un anno passato da 1,35 a 1,65 euro al litro (+22,3%) ha portato il costo del pieno per un mezzo pesante di oltre 11 tonnellate a salire di 150 euro. Alla luce del fatto che un Tir percorre mediamente 100 mila chilometri all’anno e consuma 3,5 litri circa al chilometro, rispetto a 12 mesi fa un autotrasportatore ha subito un incremento di costo di quasi 8.600 euro per ogni automezzo. Questa la stima elaborata dall’Ufficio studi della Cgia che calcola come grazie a questi aumento l’Erario nel 2021 abbia incassato un extra-gettito da 1 miliardo di euro in più. Un “tesoretto” possibile considerato che lo Stato, applica sulla base imponibile dei carburanti l’Iva al 22%. Ma anche, denuncia la Cgia,”un tipico ... Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) L’aumento delper autotrazione, in un anno passato da 1,35 a 1,65al litro (+22,3%) ha portato il costo del pieno per un mezzo pesante di oltre 11 tonnellate a salire di 150. Alla luce del fatto che un Tir percorre mediamente 100 mila chilometri ale consuma 3,5 litri circa al chilometro, rispetto a 12 mesi fa un autotrasportatore ha subito un incremento di costo di quasi 8.600per ogni automezzo. Questa la stima elaborata dall’Ufficio studi dellache calcola come grazie a questi aumento l’Erario nel 2021 abbia incassato un extra-gettito da 1 miliardo diin più. Un “tesoretto” possibile considerato che lo Stato, applica sulla base imponibile dei carburanti l’Iva al 22%. Ma anche, denuncia la,”un tipico ...

