Calciomercato Verona | il colpo arriva dalla Polonia!

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il prossimodelè stato pescato nella massima serie polacca. Stiamo parlando di Mateusz Praszelik. Il calciatore polacco è infatti atteso adesso in città per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al club gialloblù. Setti PresidenteCentrocampista con spiccate doti offensive, Praszelik milita in Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. Classe 2000, in questo campionato ha segnato 4 gol in 15 presenze. A riportarlo è Gianluca di Marzio. VINCENZO BONIELLO

