Calciomercato Roma, offerto Nandez: il punto della situazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato Roma, il futuro di Nahitan Nandez ha un punto di domanda: sono diverse le ipotesi in merito al giocatore del Cagliari Sono diverse settimane che ormai si discute in merito al futuro di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. Le ipotesi sono tante e, la maggior parte delle volte, diverse tra di loro. L’esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, lo reputa già offerto alla Roma. «Nahitan Nandez è stato offerto alla ASRoma, che sta ancora lavorando per ingaggiare un nuovo centrocampista se Amadou Diawara dovesse andare via». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022), il futuro di Nahitanha undi domanda: sono diverse le ipotesi in merito al giocatore del Cagliari Sono diverse settimane che ormai si discute in merito al futuro di Nahitan, centrocampista del Cagliari. Le ipotesi sono tante e, la maggior parte delle volte, diverse tra di loro. L’esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, lo reputa giàalla. «Nahitanè statoalla AS, che sta ancora lavorando per ingaggiare un nuovo centrocampista se Amadou Diawara dovesse andare via». L'articolo proviene da Calcio News 24.

