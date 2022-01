Calciomercato Napoli, sfida alla Lazio per tre obiettivi: ecco chi (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Napoli avrebbe messo gli occhi su be tre calciatori, accostati negli scorsi giorni anche alla Lazio: le ultime sulla situazione Non solo gennaio. Il Calciomercato della Lazio guarda inevitabilmente anche al futuro. Due nomi caldi potrebbero essere quelli di Bajrami e Parisi dell’Empoli. Bisognerebbe però fare attenzione alla concorrenza. Sui due infatti, e anche su Viti, avrebbe messo gli occhi il Napoli, come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Insomma, sui due gioielli dei toscani potrebbe scatenarsi una sorta di vera e propria asta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilavrebbe messo gli occhi su be tre calciatori, accostati negli scorsi giorni anche: le ultime sulla situazione Non solo gennaio. Ildellaguarda inevitabilmente anche al futuro. Due nomi caldi potrebbero essere quelli di Bajrami e Parisi dell’Empoli. Bisognerebbe però fare attenzioneconcorrenza. Sui due infatti, e anche su Viti, avrebbe messo gli occhi il, come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Insomma, sui due gioielli dei toscani potrebbe scatenarsi una sorta di vera e propria asta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

