Calciomercato Milan | rinnovo Theo Hernandez | ci siamo

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - sportli26181512 : Gazzetta - Rinnovo Theo: contratto fino al 2026 e ingaggio più che raddoppiato: E' attesa a giorni la firma del rin… - ManuelaS1902 : Seguire il #calciomercato del #Milan non è per niente stressante. Lo afferma Manuela, 28 ANNI.?? #ACMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

Ilsinora ha sopperito bene con Romagnoli, Gabbia e Kalulu. Se poi pretendiamo come lo scorso anno un acquisto alla Tomori, che per me è l'unico centrale di livello superiore in rosa, allora le ...Commenta per primo Nienteper William Saliba. Il difensore del Marsiglia, 20 anni, è di proprietà dell'Arsenal e a giugno, finito in prestito, vuole tornare a Londra per rivestire la maglia dei Gunners .Lo sostiene il quotidiano inglese 'The Guardian', i bianconeri avrebbero chiesto l'attaccante dell'Arsenal in prestito ...E' attesa a giorni la firma del rinnovo di Theo Hernandez, che ormai ha definito nei dettagli il suo nuovo accordo con il Milan: il terzino francese, come riporta La Gazzetta dello ...