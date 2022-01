Calciomercato Juventus, Kulusevski sempre più vicino al Tottenham (Di domenica 30 gennaio 2022) Kulusevski Tottenham, si è sbloccata la trattativa con la Juve per portare lo svedese in Premier League. Le ultime Dejan Kulusevski si avvicina all’addio alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati dei passi in avanti nelle ultime ore per una sua cessione in Inghilterra. Il Tottenham, infatti, avrebbe deciso di inserire l’obbligo di riscatto legato a presenze e qualificazione alla prossima Champions League. Le parti ora trattano ad oltranza per definire l’operazione, con il club bianconero che chiede 40 milioni di euro per lo svedese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022), si è sbloccata la trattativa con la Juve per portare lo svedese in Premier League. Le ultime Dejansi avvicina all’addio alla. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati dei passi in avanti nelle ultime ore per una sua cessione in Inghilterra. Il, infatti, avrebbe deciso di inserire l’obbligo di riscatto legato a presenze e qualificazione alla prossima Champions League. Le parti ora trattano ad oltranza per definire l’operazione, con il club bianconero che chiede 40 milioni di euro per lo svedese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

