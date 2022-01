Calciomercato Juventus | il borsino delle uscite

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 gennaio 2022) La situazionein casaè meritevole di essere attenzionata molto specificamente, soprattutto in relazione all’acquisto di Dusan Vlahovic. Aaron RamseyUnaprime pedine in uscita è sicuramente Aaron Ramsey, per il quale va registrato l’interesse di numerose squadre di Premier League; tra queste il Burnley, ma al momento non è particolarmente attratto dalla possibilità del trasferimento. Il filo diretto con il campionato inglese non riguarda solo Ramsey. Rodrigo BentancurSu Rodrigo Bentancur c’è infatti l‘Aston Villa. L’offerta recapitata dai Villans non è stata però considerata adeguata dalla, che ha anche respinto una proposta del Tottenham per prendere in prestito il centrocampista uruguaiano, anche se nelle ultime ore gli Spurs si ...