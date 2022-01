Calciomercato: Juve. Stampa, offerta all'Arsenal per Aubameyang (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 32enne attaccante del Gabon, cresciuto nel Milan, piace anche al Barcellona ROMA - Dopo Dusan Vlahovic, la Juventus sarebbe in cerca di un'altra punta, anche per sopperire l'eventuale partenza di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 32enne attaccante del Gabon, cresciuto nel Milan, piace anche al Barcellona ROMA - Dopo Dusan Vlahovic, lantus sarebbe in cerca di un'altra punta, anche per sopperire l'eventuale partenza di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI VLAHOVIC Il contratto è stato depositato in Lega… - SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - SkySport : Vlahovic, prime parole da bianconero: 'Juventus immortale, la renderò orgogliosa' #SkyCalciomercato #Calciomercato… - Giorgio38255670 : RT @dan_ceres: Vorrei invitare tutti voi juventini a seguire il mio canale youtube, ormai lanciato verso i 7.000 iscritti. Sarà un onore e… - ninobizzintino : #Calciomercato tendo a non dare retta a chi ritiene che l'acquisto di #Zakaria non risolve i problemi di centrocamp… -