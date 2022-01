Advertising

Gazzetta_it : Milan, il tributo all’infermeria: quasi 6 giocatori fuori a gara - Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, Theo l’apripista: rinnova fino al 2026. E ora Leao e Bennacer #calciomercato - Salvo2410libero : RT @AlbertMotta82: Il Milan sta lavorando come una società di calcio moderna. Inter e Juve(stadio a parte), come nel giurassico, facendo de… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Milan. Nazionali azzurri a Milanello,lunedì ci sarà anche Kessie -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

La Gazzetta dello Sport

Infine ilha comunicato la cessione in prestito del portiere Alessandro Plizzari al Lecce fino a fine stagione. . bf/ari/red 29 - Gen - 22 19:48 29 gennaio 2022L'ex attaccante di Inter eè così tornare a respirare l'aria della Nazionale e chissà che il ct non possa sceglierlo anche per i playoff Mondiali. Stop del campionato? "Non so se ci sarà, ma ...Continua il lavoro della dirigenza per quanto riguarda le cessioni di questa sessione di mercato. A breve ne sarà ufficializzata un'altra ...Eroico Gianluca Lapadula che non ha perso l’occasione di dimostrare la sua eccezionale generosità in occasione del match tra il Perù e la Colombia ...